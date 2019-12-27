Воронежец украл из магазина 40 белых роз, чтобы подарить своей девушке

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В Воронеже мужчина похитил из цветочного магазина 40 белых роз. Об этом сообщила
Под видом покупателя молодой около 6 утра зашел в круглосуточный павильон и сообщил, что намерен купить 40 белых роз. Дождавшись, когда продавец отложит их, он забрал цветы и скрылся.
Догнать похитителя не удалось. Продавец обратилась в полицию.
Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний воронежец.
Он объяснил, что хотел подарить цветы своей девушке. Та убедила его вернуть похищенное, но он не успел это сделать, так как его задержала полиция.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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