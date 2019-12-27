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В Воронежской области ищут очевидцев смертельной аварии с двумя подростками-пешеходами. Один из них погиб на месте,
Вечером в четверг, 26 декабря, на улице Тихой города Эртиль Chevrolet Niva сбил двух подростков, которые шли вдоль дороги. 17-летний юноша погиб, 12-летнего мальчика госпитализировали.
За рулем машины был пьяный 35-летний мужчина. На него завели дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения»).
Следователи назначили ряд экспертиз, начали допрашивать свидетелей.
Очевидцев или владельцев машин с видеорегистраторами, проезжавших около 17:26 по улице Тихой, просят позвонить по телефонам: 8 (47345)2-10-00, 8 915 588 01 36. Следователи гарантируют всем конфиденциальность.
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