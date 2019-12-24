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10:42, 24 декабря 2019 267
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Житель Михайлова едва не зарубил топором соседку за попытки уйти с застолья

Житель Михайлова едва не зарубил топором соседку за попытки уйти с застолья

Фото: Pixabay.com

Житель Михайлова едва не зарубил топором соседку за попытки уйти с застолья. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

52-летняя женщина пришла к соседу с алкоголем и присоединилась к застолью, который тот устроил ранее. В определенный момент рязанка собралась домой, но хозяин не хотел отпускать ее. Пререкания по этому поводу переросли в ссору, и пьяный мужчина пригрозил зарубить соседку, если та не останется. Женщина обратилась в полицию.

На 38-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.


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