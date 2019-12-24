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8:19, 24 декабря 2019 169
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Фото: Ru.wikipedia.org

Под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае разбился истребитель Т-50 (Су-57). Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8, передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Он отметил, что крушение произошло около аэродрома «Дземги» во время испытания двигателя.

Самолет принадлежит авиазаводу имени Гагарина. Состояние пилота неизвестно.

По основным версиям, крушение произошло из-за неисправности и ошибки пилотирования.

Специалисты начали искать черные ящики.


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