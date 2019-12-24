В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

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Фото: Ru.wikipedia.org
Под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае разбился истребитель Т-50 (Су-57). Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8, передает
Он отметил, что крушение произошло около аэродрома «Дземги» во время испытания двигателя.
Самолет принадлежит авиазаводу имени Гагарина. Состояние пилота неизвестно.
По основным версиям, крушение произошло из-за неисправности и ошибки пилотирования.
Специалисты начали искать черные ящики.
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