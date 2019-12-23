В двух районах Рязанской области ввели карантин

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В поселке Старожилово Старожиловского района и в деревне Бельково Касимовского района ввели карантин. Соответствующие документы опубликовали на сайте регионального правительства в понедельник, 23 декабря.
Заболевших животных обнаружили в частных домах: в Старожилове № 95 на улице Железнодорожной, в деревне Бельково — в доме № 8.
Угрожаемой зоной в обоих случаях объявили весь населенный пункт. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют дома и дворы, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры будут действовать до 19 февраля 2020 года.
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