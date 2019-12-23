Опубликована афиша «Новогодней столицы» на эту неделю

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С 23 по 27 декабря рязанцев ждут очередные мероприятия фестиваля «Новогодняя столица 2020». Афишу опубликовала
В ней можно найти информацию о ближайших праздниках, а также о работе рязанских музеев.
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