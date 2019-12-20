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В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили, что ночью и утром в пятницу, 21 декабря, в Рязанской области ожидается туман. Видимость на дорогах не превысит 200-500 метров.
В сообщении напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101 или
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