За неделю на пожарах в Рязанской области погибли четыре человека

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
С 25 ноября по 1 декабря в Рязанской области потушили 59 пожаров, из них 35 загорание мусора, сообщила
Огонь уничтожил 24 здания и три машины. На пожарах погибли четыре человека, пострадали трое.
В среду, 27 ноября, во время пожара в жилом доме деревне Большие Лупяжи Спасского района
В Касимове на улице Терешковой во время пожара мужчина 1975 года рождения
В Рязани на улице Либкнехта мужчина 1983 года рождения получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали.
В жилом доме в деревне Ужалье Спасского района хозяин дома 1955 года рождения после пожара
В понедельник, 25 ноября, во время пожара в жилом доме в деревне Шакино Клепиковского района
В четверг, 28 ноября на пожаре в бане в деревне Княжи Клепиковского района
В субботу, 30 ноября при пожаре в жилом доме в деревне Лужки Михайловского района
На водоемах Рязанской области зарегистрировали одно происшествие. Из реки Оки в Касимовском районе
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.