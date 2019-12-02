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Якутск передал символ «Новогодней столицы» Рязани, пишет «
В передаче кубка с хрустальной снежинкой приняли участие сказочные герои — Дед Мороз, Чысхаан и его внучка, представляющая образ якутской зимы.
«Большая честь принять эстафету „Новогодняя столица России“. Мы надеемся, что вместе с кубком в наш город приедет и тепло ваших сердец, а также снег и морозы, которых сейчас так не хватает нам», — отметила начальник управления культуры Рязани Евгения Власова.
После этого на центральных площадях города зажлись новогодние елки.
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