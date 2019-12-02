В Воронеже пассажир заставил таксиста купить ему «БМВ»

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В Воронеже пассажир заставил таксиста купить ему BMW, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Воронежец во время поездки познакомился с мужчиной, которого подвозил. В пути водитель пожаловался незнакомцу на нехватку клиентов. В ответ тот предложил организовать «бизнес» по оказанию транспортных услуг. Таксист согласился и взял в кредит машину.
Позже злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.
«В Краснодарском крае был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний житель Нижнего Новгорода. Он пояснил, что продал полученный автомобиль», — отметили в пресс-службе.
За мошенничество мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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