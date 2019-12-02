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Фото: Pixabay.com
В Россию под видом мандаринов пытались ввезти почти 200 тысяч пачек сигарет. Нелегальный груз из Абхазии обнаружили в Сочи, сообщает
В грузовике MAN нашли 395 коробок со 197 тысячами пачек сигарет. Товар задержали.
Сигареты направят на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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