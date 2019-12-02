Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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Фото: Pixabay.com
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По ее словам, 31 декабря в столице будет небольшой снег, передает
В ночь на 1 января ожидается -7, -9 градусов. Днем -3, -5 градусов.
По словам Поздняковой, прогноз составляли, исходя из климатического анализа погоды в Москве и Подмосковье.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.