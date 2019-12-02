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14:48, 2 декабря 2019 184
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Ряжский молочный завод оштрафовали после проверки

Ряжский молочный завод оштрафовали после проверки

ООО «Ряжский молочный завод» оштрафовали после внеплановой проверки. Об этом сообщил сайт регионального Россельхознадзора.

Проверяющие должны были выяснить, как на предприятии исполняют выданное ранее предписание. Оказалось, что на заводе не устранили сколы и выбоины напольной плитки, а также не прослеживают пищевую продукцию.

В отношении предприятия составили протокол по части 15 статьи 19.5 КоАП, Арбитражный суд оштрафовал завод на 150 тысяч рублей.


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