Ряжский молочный завод оштрафовали после проверки

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ООО «Ряжский молочный завод» оштрафовали после внеплановой проверки. Об этом сообщил
Проверяющие должны были выяснить, как на предприятии исполняют выданное ранее предписание. Оказалось, что на заводе не устранили сколы и выбоины напольной плитки, а также не прослеживают пищевую продукцию.
В отношении предприятия составили протокол по части 15 статьи 19.5 КоАП, Арбитражный суд оштрафовал завод на 150 тысяч рублей.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.