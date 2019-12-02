Бюджет Рязанской области на 2019 год увеличили на 762 миллиона

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Бюджет Рязанской области на 2019 год увеличили на 762,6 млн. рублей. Изменения одобрили на заседании регионального
Дефицит казны сократится на 116,4 млн. рублей. Деньги направят на ремонт дорог, закупку лекарств, поддержку семей при рождении третьего ребенка, а также развитие фермерских хозяйств.
«В связи с дополнительным распределением федеральных средств увеличиваются также доходная и расходная части бюджета на 2020 год — на 8,9 млн. рублей и на 2021 год — на 250 млн. рублей», — говорится в сообщении.
Для завершения строительства ряда объектов на 28,8 млн. рублей выросли расходы на реализацию программы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов». На развитие племенного животноводства в рамках программы «Развитие АПК» в текущем году планируется дополнительно направить 109,8 млн. рублей.
Кроме того, Старожиловскому и Милославскому районам предложили распределить 18,6 млн. рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов.
«Доходы бюджета увеличены за счет федеральных средств, значит, появились дополнительные средства на те нужды, которые есть у региона», — сказал Николай Любимов.
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