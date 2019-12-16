В Сасове пьяный водитель «Шкоды» сбил женщину

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Сасове Skoda сбила пешехода. Об этом сообщила
Авария произошла в пятницу, 13 декабря, рядом с домом 19-а на проспекте Свободы.
По предварительной информации, 39-летний водитель сбил 65-летнюю женщину. В результате ДТП ее доставили в больницу.
Полицейские выяснили, что мужчина был пьян (0,67 мг/л).
По факту происшествия начали проверку.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.