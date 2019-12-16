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В Рязанской области открылось производство контейнеров для анализов,
Производить баночки для сбора биоматериала будут в ООО «Ряжский завод медицинских изделий». Гендиректор предприятия Александр Оводов отметил, что на заводе планируется выпускать 2 миллиона контейнеров в месяц. Также отмечается, что на заводе 15 рабочих мест.
На открытии присутствовали инвестор Ли Тьен Вонг и глава администрации Ряжского района Андрей Насонов.
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