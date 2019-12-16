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В Рязани бурильщик в среднем зарабатывает 51 тысячу рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob.
Специалисты проанализировали зарплаты машинистов буровой установки в крупных городах.
Так, в Москве бурильщик зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 69 тысяч. Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 49 тысяч рублей в месяц, Туле — 52 тысячи, в Липецке и Тамбове — по 45 тысяч рублей в месяц.
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