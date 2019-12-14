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Эксперты назвали лучшие автомобили для российской зимы. Рейтинг опубликовал портал
На первом месте оказалась LADA 4×4, второе занял УАЗ «Хантер». Тройку лидеров замыкает Hummer H2.
Четвертое место эксперты отдали Nissan X-Trail, пятое Haval F7x.
Также в топ-7 попали Mercedes-Benz G-Класс и Renault Kaptur.
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