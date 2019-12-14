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22:16, 14 декабря 2019 301
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Эксперты назвали лучшие автомобили для российской зимы

Эксперты назвали лучшие автомобили для российской зимы

Эксперты назвали лучшие автомобили для российской зимы. Рейтинг опубликовал портал 110 km.ru.

На первом месте оказалась LADA 4×4, второе занял УАЗ «Хантер». Тройку лидеров замыкает Hummer H2.

Четвертое место эксперты отдали Nissan X-Trail, пятое Haval F7x.

Также в топ-7 попали Mercedes-Benz G-Класс и Renault Kaptur.


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