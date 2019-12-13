Воронежских подростков осудят за угоны автомобилей, поджог и кражу

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В Воронеже завершили расследование уголовного дела против двух подростков, которых обвиняют в серии угонов автомобилей, сожжении одного из них и краже. Об этом сообщил
По информации следователей, два парня 17 и 19 лет с апреля по июнь по ночам угоняли машины в Поворино.
1 апреля они взломали гараж на улице Советской. Угнав оттуда «Ниву», злоумышленники поехали в Борисоглебск. Из салона машины они взяли портмоне с 2,5 тысячами рублей и 14 долларами. Кроме того, молодые люди украли магнитолу, которую потом продали.
После этого местные жители угнали «ВАЗ-21102», припаркованный возле одного из домов в переулке Строительном. 19-летний воронежец кирпичом разбил заднее пассажирское стекло машины и залез внутрь. Вечером молодые люди врезались в дерево и подожгли машину в лесу, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб составил 45 тысяч рублей.
10 мая возле одного из домов на улице Пролетарской также вскрыли автомобиль. Угонщик залез в «ВАЗ-21063″ через окно. Автомобиль продали жителю Борисоглебска в обмен на мобильник. Юноша заявил покупателю, что это отцовская машина. Позже „Шестерку“ вернули владельцу.
„Угонщики уже привлекались к уголовной ответственности за кражи“, — рассказали следователи».
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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