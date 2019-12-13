Владимир Киселев посетил школу и музей в Гусь-Хрустальном районе

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В среду, 11 декабря, исполнился 101 год со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев направил телеграмму вдове писателя, а в четверг, 12 декабря, посетил поселок Мезиновский Гусь-Хрустального района и побывал в школе, названной именем Солженицына.
Ученики провели для Киселева панорамную экскурсию «Маршрутными тропками Солженицына» — это новый проект местного музея. Также руководитель областного парламента побывал в доме-музее «Матренина изба».
«Александр Исаевич Солженицын — не просто всемирно известный писатель и выдающийся мыслитель. Это очень мужественный и честный человек, фронтовик, всем сердцем любивший Россию, — отметил Киселев. — В советское время писать правду и открыто говорить о своих убеждениях, обращать внимание власти на проблемы в обществе, призывая беречь людей, могли только очень смелые и по-настоящему талантливые люди! Нашему региону повезло — во Владимирской области есть уголок, в котором писатель жил и работал. И наш долг — сберечь эту память, передать ее следующим поколениям».
В свое время председатель ЗС привлек внебюджетные и спонсорские средства для восстановления «Матрениной избы», а позже сам курировал работы.
Спикер вручил руководству школы подарок.
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