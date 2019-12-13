RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в выходные, 14 и 15 декабря. По данным
Днем в субботу будет до -1 градусов, в воскресенье потеплеет до +2. По ночам до -2 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, 15 декабря возможны дождь и снег.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России рекордно снизили цену на последний iPhone
|
cледующая новость →Рязанец незаконно ловил рыбу в заповедном месте Пры
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.