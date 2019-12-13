Дмитрий Медведев поощрил рязанских чиновников за хорошую работу

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Дмитрий Медведев выделил Рязанской области 72,7 миллиона рублей за работу чиновников. Постановление о поощрении региональных и муниципальных управленческих команд председатель Правительства подписал в среду, 11 декабря.
Всего субсидию в пять миллиардов получил 71 субъект федерации. Самые большие «поощрения» у республик Крым (122,8 миллиона), Кабардино-Балкария (120,4 миллиона), а также Москвы (116,8 миллиона).
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.