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8:43, 12 декабря 2019 211
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У наркомана из Шиловского района нашли крупную партию запрещенных веществ

У наркомана из Шиловского района нашли крупную партию запрещенных веществ

Фото: Pixabay.com

У наркомана из Шиловского района нашли крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

По версии следствия, мужчина купил 7,46 грамма наркотиков «с целью личного потребления». Запрещенные вещества он хранил на балконе своего дома.

Наркотики обнаружили сотрудники рязанского УФСБ. На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 228 УК («Незаконное приобретение, хранение и перевозка, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Шиловцу грозит от трех до десяти лет тюрьмы со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.


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