Двое водителей попали в больницу после ДТП в Воронежской области

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В среду, 11 декабря, на площади Октябрьская в Россоши произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительным данным, 51-летний водитель Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo FN с полуприцепом, под управлением 38-летнего мужчины. Последняя врезалась в «ВАЗ 2107». Машиной управляла. 25-летняя девушка.
В результате аварии водители легковушек получили травмы. Их доставили в больницу.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.