RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани осудили заведующую и главбуха детсада, присвоившим более 650 тысяч рублей,
Известно, что бывшая заведующая и главный бухгалтер муниципального детского сада предоставили в Управление образования и молодежной политики подложные документы. После этого бюджетные деньги перечисляли на счета их родственников.
Женщин признали виновными и каждой назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, их оштрафовали на 50 тысяч рублей. Также нарушители обязаны возместить причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Воронеже «Тойота» врезалась в палатку
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.