В библиотеке Горького устроят ярмарку в помощь бездомным животным

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 14 декабря, в областной библиотеке Горького устроят благотворительную ярмарку в помощь бездомным животным. Часть собранных денег передадут «
Горожане смогут найти подарки к Новому году, пообщаться с волонтерами и специалистами по работе с животными, узнать больше о приютах или сделать пожертвование.
Начало в 12:00. Ярмарка продлится до 17:00.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.