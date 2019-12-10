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10:02, 10 декабря 2019 75
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WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году

Миллионы пользователей не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp после 31 декабря 2019 года, пишет Daily Mail.

Приложение перестанет работать с операционной системой Windows Phone, Android до версии 2.3.7 и iOS до 8-й версии включительно, сообщает Daily Mail.

Мессенджер, говорится в публикации, постепенно прекращает поддержку платформ, которые не позволяют в будущем расширять возможности приложения.

Принадлежащий компании Facebook сервис будет работать с устройствами, управляемыми Android 4.0.3 и выше, и iPhone, работающими на iOS 9 и более поздних версиях.


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