Председатель воронежской облдумы возглавил медиарейтинг глав законодательных органов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетесов возглавил медиарейтинг глав законодательных органов. В тройку лидеров также вошли главы заксобраний Санкт-Петербурга и Москвы — Вячеслав Макаров и Алексей Шапошников.
Рейтинг за ноябрь подготовила российская информационно-аналитическая компания «Медиалогия». В ее базе более 52 тысяч СМИ.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа неделю в Рязани подешевели свинина и яблоки
|
cледующая новость →Скончался Юрий Лужков
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.