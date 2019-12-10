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12:23, 10 декабря 2019 77
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Председатель воронежской облдумы возглавил медиарейтинг глав законодательных органов

Председатель воронежской облдумы возглавил медиарейтинг глав законодательных органов

Председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетесов возглавил медиарейтинг глав законодательных органов. В тройку лидеров также вошли главы заксобраний Санкт-Петербурга и Москвы — Вячеслав Макаров и Алексей Шапошников.

Рейтинг за ноябрь подготовила российская информационно-аналитическая компания «Медиалогия». В ее базе более 52 тысяч СМИ.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.


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