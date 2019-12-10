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10:49, 10 декабря 2019 189
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Аноним сообщил о минировании 25 станций московского метро

Аноним сообщил о минировании 25 станций московского метро

Утром во вторник, 10 декабря, аноним сообщил о минировании 25 станций московского метро. Об этом со ссылкой на экстренные службы передает РИА Новости.

В настоящее время проводятся проверки, метрополитен работает в штатном режиме.

Отмечается, что ранее аналогичные угрозы получили шесть торговых центров, 13 школ, два суда и Храм Христа Спасителя.

«Волна „минирований“ судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием — якобы в здании заложена взрывчатка. Спецслужбы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.


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