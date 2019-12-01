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Следователи рассказали подробности убийства двоих рязанцев. Информацию опубликовали на сайте регионального СУ СКР.
Установлено, что вечером 13 декабря 2018 года к 37-летнему мужчине, который снимал квартиру в доме по улице Новоселов, пришли двое его знакомых. Приятели начали выпивать. В процессе застолья они поссорились.
29-летний гость, взяв кухонный нож, нанес несколько ударов своему 32-летнему оппоненту. От полученных травм последний скончался.
После этого обвиняемый предложил своему знакомому спрятать тело. Получив отказ, он несколько раз ударил ножом потерпевшего, а затем скрылся с места преступления.
Тела погибших нашли на следующий день, позже злоумышленника нашли и задержали.
Уголовное дело
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.