Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 1 декабря 2019 357
 0    0

Следователи рассказали подробности убийства двоих рязанцев

Следователи рассказали подробности убийства двоих рязанцев

Следователи рассказали подробности убийства двоих рязанцев. Информацию опубликовали на сайте регионального СУ СКР.

Установлено, что вечером 13 декабря 2018 года к 37-летнему мужчине, который снимал квартиру в доме по улице Новоселов, пришли двое его знакомых. Приятели начали выпивать. В процессе застолья они поссорились.

29-летний гость, взяв кухонный нож, нанес несколько ударов своему 32-летнему оппоненту. От полученных травм последний скончался.

После этого обвиняемый предложил своему знакомому спрятать тело. Получив отказ, он несколько раз ударил ножом потерпевшего, а затем скрылся с места преступления.

Тела погибших нашли на следующий день, позже злоумышленника нашли и задержали.

Уголовное дело направили в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 6 791
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 4 045
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 260
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 521
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
17:34, 23 ноября 2019 4 820
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум