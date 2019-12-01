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Рязанца осудят за убийство двоих знакомых, сообщил
По версии следствия, в ночь с 13 на 14 декабря 2018 года мужчина выпивал со своими приятелями. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений убил знакомого, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал другого.
После случившегося он скрылся, однако злоумышленника установили и задержали.
Надзорный орган направил уголовное дело в суд. Рязанцу грозит до 20 лет лишения свободы.
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