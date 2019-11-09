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В Москве спасли мужчину с температурой тела 26 градусов. Об этом сообщает
По данным телеканала, мужчину с переохлаждением нашли без сознания утром 7 ноября. Он лежал неподалеку от своего дома.
Очевидцы вызвали скорую. В больнице врачи смогли отогреть пациента.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.