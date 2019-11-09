Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующую неделю

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Фото: Pixabay.com
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Днем в понедельник и вторник до +8 градусов, в среду до +5. В четверг и пятницу возможно до +7 градусов.
По ночам от +5 до +1 градуса.
Согласно прогнозу, осадков не ожидается.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.