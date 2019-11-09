Рязанскому кардиодиспансеру выделили 30 миллионов

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Фото: Pixabay.com
Рязанскому кардиодиспансеру из областного бюджета выделили 30 миллионов рублей. Их направят на покупку в 2020 году расходных материалов для оказания тех видов высокотехнологичной медпомощи, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Заместитель главврача Анна Горностаева уточнила, что кардиодиспансер закупит материалы для проведения транскатетерной имплантации аортального клапана. В минздраве уточнили, что этот этот метод считается основным в лечении аортального стеноза и позволяет «получить значимые результаты, а значит, продлить выживаемость и общий прогноз».
Выделенные деньги пойдут на эндоваскулярное лечение облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. Он обычно развивается у пожилых пациентов с сахарным диабетом, но встречается и у молодежи.
«Это заболевание связано с накоплением в стенке артерий холестерина, образующего бляшки, перекрывающие просвет артерии. Такая патология может привести к тромбозу пораженной артерии с развитием острой ишемии», — пояснили специалисты.
Часть денег направят на установку кардиовертеров-дефибрилляторов. Такие приборы имплантируют людям с выраженной сердечной недостаточностью, пациентам после инфарктов и клинической смерти от аритмии.
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