Рязанка провела мастер-класс для Якубовича на шоу «Поле чудес»

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В пятницу, 8 ноября, на Первом канале в эфир вышла передача «Поле чудес» c участием рязанки Анастасии Симкиной.
Девушка попала во вторую тройку игроков. Она рассказала, что пишет картины и преподает в художественной школе. После этого она подарила Леониду Якубовичу картину «космического направления».
Кроме того, рязанка провела мастер-класс по рисованию для ведущего.
Участница угадала слово и прошла в финал, но выиграть она не смогла.
Напомним, в октябре рязанец
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