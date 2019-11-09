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Фото: Pixabay.com
На жительницу Песочни завели дело за торговлю алкоголем. Об этом
Женщина незаконно продавала спиртное в одном из домов на улице Тимакова. 47-летнюю горожанку уже наказывали по статье 14.17.1 КоАП.
«Участковые полицейские знают, что люди, даже наказанные за незаконную торговлю спиртным, нередко возвращаются к этому «бизнесу», — отметили в пресс-службе.
На рязанку завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.
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