В Рязани завершился ремонт развязки у «М5 Молла»

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 8 ноября, прошло открытие отремонтированной развязки у «М5 Молла» на Московском шоссе, сообщил
Работы на путепроводе начались в августе 2019 года и продлились около трех месяцев. Их выполнили за счет инвестиций компании «Рязань Шоппинг Молл Лимитед».
Реконструкция коснулась кругового движения и участка территории ТРЦ при выезде в сторону Москвы на трассу М5.
«Благодаря выполненной работе улучшилась пропускная способность участка с круговым движением, проезд по нему стал более комфортным и безопасным за счет расширения и грамотной схемы движения», — говорится в сообщении.
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