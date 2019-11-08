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18:58, 8 ноября 2019 564
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В Рязани завершился ремонт развязки у «М5 Молла»

В Рязани завершился ремонт развязки у «М5 Молла»

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 8 ноября, прошло открытие отремонтированной развязки у «М5 Молла» на Московском шоссе, сообщил сайт горадминистрации.

Работы на путепроводе начались в августе 2019 года и продлились около трех месяцев. Их выполнили за счет инвестиций компании «Рязань Шоппинг Молл Лимитед».

Реконструкция коснулась кругового движения и участка территории ТРЦ при выезде в сторону Москвы на трассу М5.

«Благодаря выполненной работе улучшилась пропускная способность участка с круговым движением, проезд по нему стал более комфортным и безопасным за счет расширения и грамотной схемы движения», — говорится в сообщении.


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