В Песочне «Фольксваген» сбил школьника

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 8 сентября, в Песочне Volkswagen сбил подростка. Юноше потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла примерно в 17:15 около дома №2 на улице Советской Армии. За рулем был 49-летний рязанец. По словам мужчины, 14-летний школьник «внезапно появился на проезжей части».
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.