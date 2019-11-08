В массовом ДТП под Рязанью погиб водитель «Оки»

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 8 ноября, в Можарах Сараевского района произошло ДТП с участием трех машин, пишет издательство «
Водитель «Оки» выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, а затем с Nissan.
В результате водитель «Оки» получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, где он через два часа скончался.
Причины аварии устанавливаются.
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