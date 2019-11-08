В Кальном рабочие на стройплощадке развели костер. Соседи вызвали МЧС

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В пятницу, 8 ноября, в 8:55 к строительным вагончикам рядом с домом 44 корпус 1 по улице Кальной по вызову прибыл пожарный расчет. Из-за забора с надписью «частная территория» шел белый дым.
Выяснилось, что рабочие по собственному желанию развели костер, поэтому пожарным тушить ничего не пришлось.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.