Рязанцы смогут добраться в Крым поездом без пересадок. Цены

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Продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга
Маршрут будет обслуживаться специальным составом «Таврия». Первые поезда отправятся на полуостров 24 декабря.
Стоимость плацкартного билета на первый поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь составит от 2 633 рублей.
Состав отправляется из Рязани 24 декабря в 2:22, приедет в Крым 25 декабря в 7:30.
Уже с 25 декабря из Рязани будут доступны купе от 2 833 рублей, и московский поезд с отправлением из областного центра в 2:35 и прибытием в Симферополь 26 декабря в 8:50, купе предлагают за 2 749 рублей, СВ — от 10 064 рублей.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.