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В пятницу, 8 ноября, рязанцев предупредили о тумане и гололеде. Информацию опубликовали на
«Ночью и в первой половине дня 9 ноября на территории Рязанской области ожидается туман с ухудшением видимости 100-500 метров. На отдельных участках дорог гололедица», — говорится в сообщении.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.