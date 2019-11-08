«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» оборудовал системой ГЛОНАСС почти 500 машин

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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» оборудовал системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга 490 единиц транспорта и спецтехники.
«Спутниковый контроль позволяет управлять автопарком на качественно новом уровне. Диспетчер в режиме реального времени располагает точной и достоверной информацией о местонахождении автомобилей, простоях, пробеге, скорости движения, поэтому система позволяет эффективно планировать использование автотранспорта для обеспечения производственных процессов», — рассказали в пресс-службе компании.
«В случае возникновения нештатных ситуаций повышается оперативность доставки бригад к месту проведения аварийно-восстановительных работ, что ведет к значительному сокращению времени устранения технологических нарушений и является важным аспектом в обеспечении надежным, бесперебойным электроснабжением потребителей региона», — отметил первый замдиректора, главный инженер «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.
Спутниковый онлайн мониторинг благодаря своим функциональным возможностям также способствует оптимизации расхода топлива и снижению затрат на эксплуатацию спецтехники, повышает безопасность и дисциплину водительского персонала, пояснили в компании.
До конца года системой спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС планируется оснастить весь автопарк «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», это 590 единиц транспортных средств.
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