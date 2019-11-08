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Из Окского заповедника в Мордовию отправят восемь зубров. По словам руководителя Зубрового питомника Екатерины Цибизовой, они положат начало новой вольной группировки.
В Мордовский заповедник переедут взрослые самец и самка, а также молодые животные. В среду, 6 ноября, на новое место обитания прибыли 14-летний самец по кличке Меграй и трое родившихся в 2017 году зубров: самец Менайд и телочки Мелица и Метанойя.
Следующую партию животных отвезут через неделю.
Фото Екатерины Цибизовой
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