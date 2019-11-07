Рязанцам предложили украсить благотворительные открытки «Почты России» своими рисунками

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Рязанцам предложили поучаствовать в конкурсе «Почты России» и фонда «Детский хоспис» и украсить благотворительные открытки своими рисунками.
Участниками могут стать воспитанники детских садов, интернатов, школ и других образовательных организаций в возрасте от 6 до 17 лет.
В качестве конкурсных работ принимают изображения рисунков, выполненных в любой технике. «Почта России» выпустит благотворительные открытки с рисунками победителей.
Положение о конкурсе можно прочитать
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