За неделю в Рязани заделали ямы на 14 участках

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 28 октября по 5 ноября, в Рязани заделали ямы на 14 участках. Об этом сообщил сайт мэрии.
Ремонт выполнили на Интернациональной, Семчинской, Медицинской, Соборной, Новоселов, Крупской, Зубковой, Юбилейная, Яблочкова, 2-я Прудная, Лесной, 3-и Бутырки, Народный бульвар, Героев Десантников, а также площади Победы и проезду к дом № 11а по улице Интернациональной.
Общая площадь ремонта составила 755 квадратных метров.
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