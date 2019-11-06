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Фото: Администрация Рязани
В рязанском Парке Морской славы начали благоустраивать территорию, об этом сообщили на
Подрядная организация заасфальтировала пешеходные дорожки у парка и дома №31 корпус 1 по улице Бирюзова.
Также в ближайшее время демонтируют часть ограждения около тротуара в парке.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.