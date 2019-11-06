В четверг в Рязанской области потеплеет до +12 градусов

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В четверг, 7 ноября, в Рязанской области потеплеет до +12 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, ночью 8-13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, днем +7, +12 градусов.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.