Суд вынес приговор жителю Сараевского района, сбившему ребенка

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Жителю Сараевского района, который в июле 2018 года сбил ребенка, вынесли приговор. Об этом сообщила
Известно, что 59-летний мужчина буксировал свой автомобиль и выехал на обочину, нарушив ПДД. Машина наехала на несовершеннолетнего пешехода, он получил серьезные травмы.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК. В суде он полностью признал свою вину, раскаялся и возместил часть морального вреда.
Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.