RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Следствие ходатайствует о продлении ареста Сергея Карабасова, сообщает
Решение о дальнейшей мере пресечения примет Басманный суд Москвы 8 ноября.
Бывший и.о. главы администрации Рязани проходит по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество» (часть 4 статьи 159 УК). Карабасова арестовали в середине июня.
Другие фигуранты дела — начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и директор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНиколай Любимов пообщался с юными суворовцами
|
cледующая новость →В МЧС показали, как тушили пожар на окраине Рязани
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.